Из-за ночных обстрелов Николаева тяжело ранены два человека, - Ким

Об этом он написал в телеграме.

Ким отметил, что днем 5 августа российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

Известно о 21 раненом, среди которых 13-летний подросток. Один человек погиб. Поврежден 21 частный дом. В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий", - написал глава ОВА.

Также он добавил, что ночью 6 августа около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате чего тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

В Николаевском районе вчера, 5 августа, ориентировочно в 11:00 зафиксированы вражеские обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской громады. В результате произошло возгорание дома и двух хозяйственных сооружений, многочисленные возгорания сухостоя на придомовых территориях и в парковой зоне. Пострадавших нет. Также вчера, 5 августа, в результате обстрелов дважды загоралась хвойная подстилка на территории Галициновского лесного урочища.

В Баштанском районе вчера, 5 августа, около 22:30 обстрелам подверглись с. Красная Долина Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Попадания тоже были по дорогам. Также вчера были обстрелы возле с. Широкое.

Утром, 6 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы вне сел Поляна, Степное, Широкое, Червоная Долина. На данный момент также происходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет.

"За последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов Березнеговатской громады, находящихся на линии разграничения, увеличилась. Так, вчера, 5 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков на открытой территории громады произошло возгорание сухой травы, лесополосы и жатвенных остатков. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях уточняется", - отметил Ким.

Напомним, ранее Ким заверил , что российская армия не сможет захватить Николаев в ближайшие месяцы: город надежно защищен, а успешные контратаки ВСУ исключают возможность существенного продвижения врага в регионе.

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