Из-за ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.

"И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом - водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет. Мы же работаем и дальше - на благо николаевцев!» - добавили в пресс-службе.

13 мая подвезут техническую воду в Заводской, Ингульский, Корабельный и Центральный районы.

По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, россияне также обстреляли здание детсада и детскую библиотеку в Николаеве.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила. что за прошедшие сутки, по состоянию на 8:00 13 мая, в Николаевской области зарегистрировали девять пожаров, пять из которых возникли в результате вражеских обстрелов.

11 мая РФ обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными боеприпасами.

6 мая украинские десантники-артиллеристы показали видео уничтожения российского "Урала" с боекомплектом и блиндажем.

4 мая вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов.

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