Из-за ночных обстрелов Николаева повреждены две станции очистки воды
В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Николаевоблтеплоэнерго"
Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета в telegram.
"И это именно в то время, когда все службы совместными усилиями делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение и обеспечить горожан самым главным для жизни ресурсом - водой. Такие действия еще раз напоминают, что ничего человеческого у врагов нет. Мы же работаем и дальше - на благо николаевцев!» - добавили в пресс-службе.
13 мая подвезут техническую воду в Заводской, Ингульский, Корабельный и Центральный районы.
По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, россияне также обстреляли здание детсада и детскую библиотеку в Николаеве.
Пресс-служба ГСЧС Украины сообщила. что за прошедшие сутки, по состоянию на 8:00 13 мая, в Николаевской области зарегистрировали девять пожаров, пять из которых возникли в результате вражеских обстрелов.
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