Из-за ночной стрельбы в двух барах Южной Африки погибли 19 человек

Об этом сообщает The Guardian.

По сообщению полиции, двое мужчин вошли в бар в городе Питермарицбург провинции Квазулу-Натал и начали без разбора стрелять по людям. Еще 8 человек находятся в больнице после полученных травм.

В другом баре, в Совето, вооруженные люди убили 15 человек. Из них 12 погибли от полученных ранений на месте и трое уже в больнице, куда их доставили вместе с еще 8 ранеными, которые сейчас проходят лечение. Погибшим было от 19 до 35 лет, среди них две женщины.

В полиции говорят о сходстве случаев, однако пока нет доказательств их связи.

Из-за лесных пожаров в Португалии 29 человек получили ранения. Тысячи спасателей и десятки самолетов сражаются с огнем.