Из-за ночной стрельбы в двух барах Южной Африки погибли 19 человек
Во время ночной стрельбы в Южной Африке погибли 19 человек – 4 человека убили в одном из баров провинции Квазулу-Наталь и еще 15 в городе Совето
Об этом сообщает The Guardian.
По сообщению полиции, двое мужчин вошли в бар в городе Питермарицбург провинции Квазулу-Натал и начали без разбора стрелять по людям. Еще 8 человек находятся в больнице после полученных травм.
В другом баре, в Совето, вооруженные люди убили 15 человек. Из них 12 погибли от полученных ранений на месте и трое уже в больнице, куда их доставили вместе с еще 8 ранеными, которые сейчас проходят лечение. Погибшим было от 19 до 35 лет, среди них две женщины.
В полиции говорят о сходстве случаев, однако пока нет доказательств их связи.
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