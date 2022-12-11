Из-за ночного обстрела критической инфраструктуры Херсона произошло возгорание на 30 кв.м
За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре оккупанты попали в родильное отделение и инфраструктурный объект
Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме.
Через сутки 10 декабря враг 45 раз обстрелял территорию Херсонщины. Удары производились с артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Оккупанты били по жилым кварталам Херсона: есть попадание в родильное отделение больницы, кафе, частные и многоквартирные дома.
Из-за обстрела критической инфраструктуры Херсона произошел пожар в 30 кв. метров.
Отмечается, что спасатели смогли оперативно ликвидировать пожар. Однако в результате атаки уничтожены 3 служебных автомобиля, поврежден ангар и еще 5 единиц техники.
Из-за обстрела погибли 2 человека, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, об обстреле родильного отделения в Херсоне 10 декабря ранее сообщал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, он опубликовал фотографии с последствиями атаки на медицинскую инфраструктуру.
- За ночь 10 декабря подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину.
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