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Из-за ночного обстрела критической инфраструктуры Херсона произошло возгорание на 30 кв.м

11 декабря, 2022 воскресенье
11:11
война с Россией

За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре оккупанты попали в родильное отделение и инфраструктурный объект

Об этом информировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в телеграмме.

Через сутки 10 декабря враг 45 раз обстрелял территорию Херсонщины. Удары производились с артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Оккупанты били по жилым кварталам Херсона: есть попадание в родильное отделение больницы, кафе, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрела критической инфраструктуры Херсона произошел пожар в 30 кв. метров.

Отмечается, что спасатели смогли оперативно ликвидировать пожар. Однако в результате атаки уничтожены 3 служебных автомобиля, поврежден ангар и еще 5 единиц техники.

Из-за обстрела погибли 2 человека, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

  • Напомним, об обстреле родильного отделения в Херсоне 10 декабря ранее сообщал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, он опубликовал фотографии с последствиями атаки на медицинскую инфраструктуру.
  • За ночь 10 декабря подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 "шахедов", атаковавших Херсонщину, Николаевщину и Одесщину.

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