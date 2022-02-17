Из-за незаконного визита в Крым: Шуфутинского не впустят в Украину на концерт
Российский певец Михаил Шуфутинский в марте не сможет пересечь границу Украины для концерта в Киеве, поскольку получит запрет на въезд из-за незаконного визита в Крым
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.
"Относительно лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска, если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить вьезд в Украину", - сказал Демченко.
По его словам, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года.
При этом решение о разрешении на въезд в Украину принимается исключительно в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.
Национальный билетный оператор Karabas сообщил "Укринформу", что организаторы концерта российского певца Михаила Шуфутинского в киевском Дворце спорта не отменяли мероприятие, несмотря на то, что исполнитель не сможет пересечь границу Украины.
"На сегодняшний день концерт в силе, информации от организатора концерта об отмене не получали", - сообщил Karabas.
- Напомним, что победительница нацотбора на "Евровидение-22" Алина Паш принесла извинения за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы.
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