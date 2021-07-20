Из-за неявки министра обороны РФ Шойгу в СБУ украинский суд рассмотрит ходатайство о его задержании
Суд Украины рассмотрит ходатайство об аресте министра обороны РФ Сергея Шойгу из-за неявки в СБУ
Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде" .
В СБУ заявили, что неявка 20 июля министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ об аресте без его участия.
"Публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности", - отметил Дехтяренко.
- Напомним, Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).
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