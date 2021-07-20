Из-за неявки министра обороны РФ Шойгу в СБУ украинский суд рассмотрит ходатайство о его задержании

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде" .

В СБУ заявили, что неявка 20 июля министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ об аресте без его участия.

"Публикация повестки о вызове в СБУ на официальном сайте - процессуальный шаг, необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности", - отметил Дехтяренко.

Напомним, Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения по ч.3 ст. 27 УК, ч.5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей).

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