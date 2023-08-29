"Из-за невозможности очного обучения": оккупанты вывозят детей из Ясиноватой в Челябинск

Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"Школьников вывозят из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако вывозить решили не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион РФ. Следовательно, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции", - говорится в сообщении.

В Челябинске дети должны начать новый учебный год.

В ЦНС отметили, что детей вывозят с согласия родителей и в сопровождении учителей. В то же время взрослым предлагают уехать "по желанию".

Депортация украинских детей в Россию: что известно

В условиях полномасштабного вторжения РФ массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. Их вывозят в оккупированный Крым, Россию или Белоруссию якобы на оздоровление или на отдых в лагерях.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что точно известно о более чем 19,3 тыс. детей, которых депортировали россияне.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину.

Также Лубинец отметил , что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях – неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях. Также он сказал , что россияне используют детский труд и милитаризуют украинских детей на временно оккупированных территориях.

8 июня комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией и называющей действия оккупантов геноцидом. Позже появились доказательства причастности Беларуси к депортации украинских детей. 27 июня белорусская оппозиция передала в Международный уголовный суд доказательства причастности к военным преступлениям самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

В госдуме РФ заявили , что с 2014 года в Россию депортировали 700 тыс. украинских детей.