"Из-за неудовлетворительной деятельности": Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Подписаны приказы Минэкономики о досрочном прекращении полномочий всех пяти членов наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства и главы правления общества. Причиной такого решения стала крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что, учитывая состояние финансово-хозяйственной деятельности ЭКА и отсутствие действенных мер по улучшению соответствующих показателей, стратегии развития общества, министр принял решение о досрочном прекращении полномочий также главы правления общества Руслана Гашева.



Отмечается, что за год деятельности Гашев не принял меры, "которые способствовали бы исполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта.



По данным Минэкономики, ЭКА прекратило работу над созданием таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. Также не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности украинских предприятий.



Так, за девять месяцев 2021 года Агентство заключило четыре договора страхования и получило доход в размере 116 тыс. грн. Затраты на деятельность предприятия за это время достигли 19,5 млн грн.



"Учитывая указанное, Минэкономики готовит объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества. В дальнейшем уже обновленный наблюдательный совет должен определять порядок проведения публичного конкурса на должность главы правления общества и, с учетом руководящих принципов ОЭСР, провести его в соответствии с требованиями законности, прозрачности и честной конкуренции", - подытожили в ведомстве.



В пресс-службе добавили, что временно исполняющим обязанности главы ЭКА назначен заместитель главы правления Агентства Вячеслав Попов.

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