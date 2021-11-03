Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика "Из-за неудовлетворительной деятельности": Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства

"Из-за неудовлетворительной деятельности": Любченко перед отставкой уволил руководство Экспортно-кредитного агентства

3 ноября, 2021 среда
15:29
Экономика

Бывший министр экономики Алексей Любченко подписал приказы об увольнении пятерых членов наблюдательного совета и главы правления Экспортно-кредитного агентства (ЭКА)

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Подписаны приказы Минэкономики о досрочном прекращении полномочий всех пяти членов наблюдательного совета Экспортно-кредитного агентства и главы правления общества. Причиной такого решения стала крайне неудовлетворительная деятельность общества и отсутствие реагирования на это со стороны членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, учитывая состояние финансово-хозяйственной деятельности ЭКА и отсутствие действенных мер по улучшению соответствующих показателей, стратегии развития общества, министр принял решение о досрочном прекращении полномочий также главы правления общества Руслана Гашева.

Отмечается, что за год деятельности Гашев не принял меры, "которые способствовали бы исполнению обществом возложенных на него законодательством полномочий по стимулированию украинских предприятий-экспортеров и, соответственно, увеличения экспорта.

По данным Минэкономики, ЭКА прекратило работу над созданием таких продуктов как страхование экспортных кредитов портфельным методом и страхование факторинга. Также не заработала программа компенсации процентной ставки по экспортным кредитам, являющаяся одним из основных инструментов стимулирования деятельности украинских предприятий.

Так, за девять месяцев 2021 года Агентство заключило четыре договора страхования и получило доход в размере 116 тыс. грн. Затраты на деятельность предприятия за это время достигли 19,5 млн грн.

"Учитывая указанное, Минэкономики готовит объявление о проведении конкурса на должности членов наблюдательного совета общества. В дальнейшем уже обновленный наблюдательный совет должен определять порядок проведения публичного конкурса на должность главы правления общества и, с учетом руководящих принципов ОЭСР, провести его в соответствии с требованиями законности, прозрачности и честной конкуренции", - подытожили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что временно исполняющим обязанности главы ЭКА назначен заместитель главы правления Агентства Вячеслав Попов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Тібо Куртуа та Андрій Лунін
2 ноября, 2021 вторник
Звездный футболист назвал главную причину, почему Лунин не играет в "Реале"
Артем Довбик
1 ноября, 2021 понедельник
"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика
Анатолій Тимощук
1 ноября, 2021 понедельник
Контрабанда на 10 млн евро и грамоты от "ДНР", - экс-жена Тимощука ошарашила информацией о бывшем капитане сборной Украины, работающем в России
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.19
    Покупка 26.19
    Продажа 26.4
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
3 ноября
16:42
вакцина
ВОЗ одобрила новую COVID-вакцину COVAXIN
16:39
Укравтодор
Власти планируют потратить на развитие сети дорог в следующем году более 124 млрд грн, - Минфин
16:34
Алексей Резников
Зеленский внес в Раду представление о назначении Резникова министром обороны
16:32
На Днепропетровщине полиция задержала преступников, сбывавших наркотики на 1,5 млн грн ежемесячно
16:27
В России возле Иркутска разбился самолет Ан-12
16:16
Обновлено
"Реал" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
15:51
Экс-тренер Усика спрогнозировал, как сложится его бой с непобедимым украинцем
15:50
Давид Арахамия
В четверг Рада будет голосовать за четырех кандидатов в министры, - Арахамия
15:47
Зеленский
Зеленский поручил правительству разработать программу поддержки бизнеса при усилении карантина
15:25
"Низкий вам поклон, мы единый народ": участница митинга антивакцинаторов поблагодарила россиян за денежную поддержку
15:16
Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о порывистом ветре и потеплении
15:11
Виктор Циганков
В Испании посоветовали Цыганкову бежать из "Динамо"
15:04
Instagram
Instagram заблокировал страницу оккупационных властей Севастополя
15:00
Правоохранители пришли с обысками к главе Налоговой Олейникову, - Бутусов
15:00
Белсат
В Беларуси телеканал "Белсат" признали "экстремистским формированием"
14:48
Арестована пособница "ДНР", прятавшая взрывчатку в муке
14:44
"Реал" – "Шахтер": букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов
14:36
киберполиция
Киберполиция задержала еще одного "умельца", подделавшего "Дию": на его канал подписалось более 20 тыс. человек
14:28
Банки заключили 1 тыс. договоров по программе доступной ипотеки на общую сумму более 860 млн грн
14:14
Александр Усик
Усик озадачил планами стать чемпионом мира в трех весовых категориях
14:06
Андрей Таран
Рада отправила в отставку главу Минобороны Тарана
14:00
В Китае началась новая вспышка коронавируса
13:52
газ
Отбор газа из подземных хранилищ Украины в 2021 году ускорился в 3,5 раза: в Укртрансгазе назвали причину
13:52
Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского
13:39
Алексей Резников
Рада проголосовала за отставку вице-премьера Резникова
13:38
Покупатели одной из крупнейших торговых сетей страны помогают онкобольным детям
13:32
Катарский клуб выдвинул "Барселоне" ультиматум из-за тренера Хави
13:27
Алексей Любченко
Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики
13:14
Роман Абрамовський
Рада отправила в отставку главу Министерства защиты окружающей среды Абрамовского
12:59
Правоохранители пришли с обысками в Налоговую службу
12:57
путин
Путин летит в оккупированный Севастополь. Одновременно в Черное море войдет ракетный эсминец ВМС США
12:44
Фьюри перед поединком с победителем реванша Усик - Джошуа заставят провести еще один бой
12:38
Украинцы считают недопустимым вмешательство власти в работу СМИ, - опрос
12:34
На климатическом саммите COP26 Украина подписала два больших соглашения
12:21
СБУ разоблачила канал сбыта фальшивых COVID-документов с оборотом более 3 млн грн ежемесячно
12:15
Виктор Ляшко
Ляшко назвал "насмешкой над медиками" акцию протеста "антивакцинаторов" в Киеве
12:12
Американские чемпионы договорились о бое, в котором определится потенциальный соперник Ломаченко
12:08
Зайчик-Пострибайчик
В Украине выйдет первая детская книга о стандартах безбарьерной среды
12:07
Подросток, подозреваемый в ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь на анализ
11:53
В Донецкой области СБУ прекратила деятельность агентурной сети российской ФСБ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV