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Из-за неудач на Луганщине, оккупанты возобновили обстрелы Харькова, - Залужный

12 июня, 2022 воскресенье
22:53
война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал оперативную информацию о боевых действиях на Востоке Украины

Об этом он сообщил в telegram.

"Потерпев неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий", - сказал Залужный.

По его словам, россияне сосредоточили усилия на севере Луганской области. Они используют артиллерию и имеют десятикратное преимущество.

"Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", - сообщил главнокомандующий.

Залужный сказал, что на некоторых участках ВСУ перешли к контрнаступлению.

"Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях. Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям", - сообщил он.

По состоянию на 12 июня есть ширина фронта 2450 км, на 1105 км ведутся активные боевые действия. Залужный еще раз призвал американского коллегу как можно быстрее помочь Украине получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм.

  • Во время вечернего обращения Зеленский сказал, что РФ еще в июне может иметь 40 тыс. погибших, они попытаются бросить на Донбасс срочников и скрыто мобилизованных.
  • В Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Украины отбили
    атаки россиян в районе Бахмута и держат Северодонецк. Оккупанты обстреливают позиции украинских защитников вдоль линии столкновения.

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