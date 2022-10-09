English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Военные новости Из-за неудач на фронте враг может переориентироваться на внутренние диверсии, - ОК "Юг"

Из-за неудач на фронте враг может переориентироваться на внутренние диверсии, - ОК "Юг"

9 октября, 2022 воскресенье
06:49
Военные новости ПВО

За сутки 8 октября ВСУ уничтожила три вражеских склада с боеприпасами и пункт управления на Херсонщине, но украинцам нужно быть готовыми к внутренним диверсиям

Об этом предупреждает Оперативное командование "Юг" по 8 октября.

По данным ОК "Юг", на южнобукском направлении обстановка остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль над ситуацией и принуждают противника отступать.

Противник обороняется и пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития наших активностей.

Продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.

Активными были и дроны-камикадзе. Два дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, а еще пять "Shahed-136" атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции сил обороны, а наши авиаторы ответили десятью ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 рашиста, четыре танка, гаубицы "Мста-Б", два миномета 120 калибра, семь единиц авто-бронетехники.
Повреждены 7 единиц вражеской техники, в том числе танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от наших ракет, и от шторма. Количество кораблей уменьшилось на один вдк, сейчас их 13. Изготовка остаются два надводных и два подводных ракетоносителя с 24 "Калибрами". На дежурстве также один десантный катер.

Морские коридоры работают в рамках зерновых соглашений, обеспеченных Силами обороны и международными гарантиями.

"Угрозы – остаются: и ракетные удары, и применение дронов-камикадзе, и обстрелы в районах достижения вражеского оружия. Соблюдайте алгоритм действия оперативно и четко, не пренебрегайте укрытием и правилом двух стен. Диверсионная работа вражеских агентов также продолжается, значит нельзя терять бдительности Лишенный успехов на фронте, враг может переориентироваться на внутренние диверсии Не позволяйте расшатывать ваши нервы и ситуацию в стране Будьте бдительны и сознательны, доверяйте только проверенным достоверным источникам информации, непроверенную и недостоверную – не воспринимайте и не распространяйте, как и сведения попадания, о действиях и расположении наших подразделений", – предупреждают в оперативном командовании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
7 октября, 2022 пятница
"Страх без уважения": источники в Кремле и правительстве РФ заявляют, что Путин уже не предупреждает о своих решениях, - росСМИ
Москва
8 октября, 2022 суббота
Росгвардия заблокировала центр Москвы. Идут аресты военных, - ГУР
8 октября, 2022 суббота
Путин передал через Эрдогана свои требования к Западу
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.21
    Покупка 40.21
    Продажа 41.07
  • EUR
    Покупка 38.91
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
9 октября
07:45
ВСУ отбили 30 вражеских атак в двух направлениях в сутки, – Генштаб
07:14
Обновлено
Россия обстреляла жилищный сектор в Запорожье: есть по меньшей мере 17 погибших
02:51
Взрыв на Крымском мосту организовала Украина, бомба была в грузовике, - The New York Times
02:29
Душ, на обед суп и рыба, а после работы играют футбол и читают географию Украины. В каких условиях живут пленные россияне
00:44
Обновлено
В Запорожье прогремели взрывы. Россия ударила по объекту инфраструктуры
2022, суббота
8 октября
23:32
Самый дорогой футболист "Шахтера" Мудрик заинтересовал ПСЖ
22:43
ВСУ освободили 40 населенных пунктов Донецкой области
22:32
Эксклюзив
Когда Украина выйдет на границы 1991 года, конечно, вас примут в НАТО, - Пионтковский
22:16
Зеленский ответил, какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении
22:03
OPINION
Рынок акций смирился с грядущей рецессией
21:57
Россияне ударили по Сумской области 28 неуправляемыми ракетами. Есть раненый, повреждено аграрное предприятие
21:38
Гарантируем сохранение жизни: Зеленский обратился к россиянам, которые хотят сдаться в плен
21:28
Эксклюзив
Виталий Портников
Единственная возможность возвращения контроля над ЗАЭС – освобождение Запорожской области от захватчиков, - Портников
21:25
Эксклюзив
Сергей Фурса
Сейчас фундаментальных причин для падения гривни нет, но давление на национальную валюту сохранится до окончания войны, - инвестбанкир Фурса
21:07
Обновлено
ПВО сбила над Одесчиной российский беспилотник оперативно-тактического уровня
21:03
"Милан" уверенно победил "Ювентус" в чемпионате Италии
21:00
Эксклюзив
Окружение Путина подсказывает ему мягкое отстранение от власти, - Пионтковский
20:52
Олег Чорногуз со своим "Евграфом Сидалковским"
В Виннице скончался украинский писатель-сатирик, автор "Аристократа" из Вапнярки" Олег Чорногуз
20:41
Путин нашел, кому доверить "защиту" Крымского моста
20:15
Обновлено
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Убивал москвичей во время путча 91 года, чеченцев и сирийцев. Шойгу поставил генерала Суровикина во главе оккупационных сил в Украине
19:53
"Россия угрожает всем": Зеленский заявил, что весь мир должен добиться независимости от РФ
19:43
Зеленский призвал Европу пддержать проект Киевского договора безопасности
19:22
За сутки огневому поражению со стороны ВС РФ подверглись более 15 населенных пунктов
19:22
"Где достигают реального единства, там будет мир": Зеленский призвал Европу совместно противодействовать агрессии РФ
19:12
Украинские военные за 8 октября поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов
19:04
Эксклюзив
Российские военные
Скотское отношение российской власти побуждает кафиров сдаваться в плен, - украинский военный Тетерук
19:00
Эксклюзив
НАТО в состоянии за несколько дней испепелить огнем всю находящуюся в Украине группировку РФ - Пионтковский
18:59
На фото Владимир Зеленский
"Чтобы не было дезинформации, коррупции и преступной политики": Зеленский призвал Европу уничтожить российские сети влияния
18:53
Эксклюзив
Украина сможет открыть собственную дверь в ЕС через свою демократию и внутреннюю трансформацию, - американский дипломат Фрид
18:38
Эксклюзив
Виртуальный мемориал замученных и убитых в Буче украинцев будет состоять из трех проектов, которые обнародуют в ноябре, - журналист Евгений Спирин
18:37
На фронте погиб 30-летний воин из Кропивницкого
18:20
На воротах посольства РФ в Кишиневе написали "Путин – убийца"
18:16
Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге Мютзених призвал верить ядерным угрозам Путина и намекнул на необходимость переговоров
18:15
OPINION
Вадим Денисенко
Крымский мост. Почему Шойгу сегодня самый счастливый человек в мире
18:04
НАТО необходимо сделать больше для защиты Альянса от РФ, - минобороны Германии
18:01
"Привлечь РФ к ответственности - гарантировать долгосрочность мира": Зеленский призвал наказать власти России за войну против Украины
17:51
Вблизи Белгорода-Днестровского ликвидировали российский беспилотник
17:37
Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы
17:34
Владимир Зеленский
Санкции против РФ должны не просто действовать, а регулярно усиливаться, - Зеленский
17:24
Москва
Росгвардия заблокировала центр Москвы. Идут аресты военных, - ГУР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV