Об этом предупреждает Оперативное командование "Юг" по 8 октября.

По данным ОК "Юг", на южнобукском направлении обстановка остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль над ситуацией и принуждают противника отступать.

Противник обороняется и пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития наших активностей.

Продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.

Активными были и дроны-камикадзе. Два дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, а еще пять "Shahed-136" атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника. Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкого общества. Повреждено промышленное здание. Без человеческих утрат.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции сил обороны, а наши авиаторы ответили десятью ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 рашиста, четыре танка, гаубицы "Мста-Б", два миномета 120 калибра, семь единиц авто-бронетехники.

Повреждены 7 единиц вражеской техники, в том числе танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от наших ракет, и от шторма. Количество кораблей уменьшилось на один вдк, сейчас их 13. Изготовка остаются два надводных и два подводных ракетоносителя с 24 "Калибрами". На дежурстве также один десантный катер.

Морские коридоры работают в рамках зерновых соглашений, обеспеченных Силами обороны и международными гарантиями.

"Угрозы – остаются: и ракетные удары, и применение дронов-камикадзе, и обстрелы в районах достижения вражеского оружия. Соблюдайте алгоритм действия оперативно и четко, не пренебрегайте укрытием и правилом двух стен. Диверсионная работа вражеских агентов также продолжается, значит нельзя терять бдительности Лишенный успехов на фронте, враг может переориентироваться на внутренние диверсии Не позволяйте расшатывать ваши нервы и ситуацию в стране Будьте бдительны и сознательны, доверяйте только проверенным достоверным источникам информации, непроверенную и недостоверную – не воспринимайте и не распространяйте, как и сведения попадания, о действиях и расположении наших подразделений", – предупреждают в оперативном командовании.

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