Из-за неудач армии РФ в Украине в отставку ушли командующие двух военных округов, - ISW
Аналитики Института отмечают слухи об отставке командующих Восточным и Западным военными округами армии РФ
Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW).
Как отмечают военные аналитики, слухи об отставке 27 марта командующего Восточным военным округом РФ генерал-полковника Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.
Кроме того, по данным института, есть предположение и о возможном увольнении командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, войска которого действуют вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная на востоке Украины.
В отчете указывают, что ISW не может подтвердить слухи об увольнении Мурадова или Никифорова, но стоит отметить, что российские блоггеры обсуждают потенциальные увольнения командующих, связанные с районами операций, в которых российские войска не смогли добиться значительных успехов или понесли значительные потери.
Российские власти и некоторые блоггеры сосредоточились на поиске и наказании отдельных командиров за неудачи их войск, а не на исследовании и решении проблемных вопросов в российском командовании и контроле, структуре вооруженных сил и схемах их дислокации, – добавляют специалисты.
Также в обзоре аналитики ISW предполагают, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку несколько высококвалифицированных подразделений группы Вагнера, чтобы закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе. Опытные вагнеровцы усиливают истощенные отряды армии РФ.
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