"Из-за непростого экономического положения": российский автозавод, на котором BMW собирал авто, выделит сотрудникам огороды под картофель
Российский автозавод холдинга "Автодор" выделит сотрудникам по 10 соток земли под огороды
Об этом Калининградский автомобильный завод холдинга "Автодор" сообщил на сайте компании, пишет " Экономическая правда ".
На Калининградском автомобильном заводе холдинга "Автотор", где собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai, сотрудникам выделяют своим работникам по 10 соток земли "в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие".
"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством Автотор было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток)", – говорится в сообщении.
Под эти цели предприятие выделило два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании. Участки будут распределяться между сотрудниками по жеребьевке.
"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автоторе организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", - отметила компания.
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