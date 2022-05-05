"Из-за непростого экономического положения": российский автозавод, на котором BMW собирал авто, выделит сотрудникам огороды под картофель

Об этом Калининградский автомобильный завод холдинга "Автодор" сообщил на сайте компании, пишет " Экономическая правда ".



На Калининградском автомобильном заводе холдинга "Автотор", где собирали автомобили BMW, Kia и Hyundai, сотрудникам выделяют своим работникам по 10 соток земли "в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие".



"С целью дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством Автотор было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток)", – говорится в сообщении.



Под эти цели предприятие выделило два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании. Участки будут распределяться между сотрудниками по жеребьевке.



"Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автоторе организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства", - отметила компания.

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