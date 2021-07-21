Из-за непогоды в Украине 15 поездов задерживаются на несколько часов
В связи с погодными условиями 15 поездов следуют с опозданием
Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".
По состоянию на 9:00 21 июля задерживаются рейсы:
- № 137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2:00 50 минут);
- № 64 Киев - Харьков (задерживается на 2:00 36 минут);
- № 101 Киев - Херсон (задерживается на 2:00)
- № 15 Харьков - Рахов (задерживается на 2:00)
- № 126 Киев - Константинов (задерживается на час 45 минут)
- № 188 Ковель - Николаев (задерживается на час)
- № 232 Геническ - Ивано-Франковск (задерживается на час)
- № 87 Новоалексеевка - Ковель (задерживается на час)
- № 72 Киев - Запорожье (задерживается на 45 минут);
- № 204 Геническ - Кривой Рог (задерживается на 42 минуты)
- № 868 Гречаны - Киев (задерживается на 42 минуты)
- № 11 Новоалексеевка - Киев (задерживается на 37 минуты)
- № 282 Хмельницкий - Геническ (задерживается на 30 минут);
- № 9 Киев - Мариуполь (задерживается на 30 минут);
- № 19 Киев - Попасная (задерживается на 30 минут).
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