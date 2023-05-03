Об этом сообщает BBC.

В настоящее время установлена гибель 109 человек, из них 95 – на западе страны и 14 – на севере. Ранее местные власти сообщали о по меньшей мере 50 погибших в результате сильных дождей, которые шли в регионе всю ночь.

Местные СМИ сообщают, что основные дороги в пострадавших провинциях, включая новый путь, простирающийся вдоль озера Киву, "непригодны для использования из-за оползней".

В отдаленных районах до сих пор продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти.