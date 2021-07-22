Из-за непогоды в Одессе за одну ночь упали 28 деревьев, не работают трамваи

Об этом сообщает Думская.



Движение по Атамана Головатого и Черноморского Казачества из-за подтопления заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.



Серьезно пострадали Балковская и Приморская улицы: там местами сорвало асфальт, частично вырваны люки.



Движение автотранспорта затруднено.



В связи с подтоплением участков рельсового полотна и падением веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12.



Троллейбусный маршрут №8 функционирует до Химической.



За ночь упали 28 деревьев, по 16 адресам уже завершены работы по ликвидации последствий стихии.



По данным синоптиков, за ночь в Одессе выпало 45 мм осадков.









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