Об этом пишет ДТЭК .

Стабилизационные отключения действуют в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.

По графикам свет отсутствует также в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Аварийные отключения использованы в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

Ранее об авариях сообщала КМВА , ссылаясь на ДТЭК.

Известно, что в настоящее время обесточены 60 населенных пунктов, без света более 30 тысяч потребителей

"Сейчас обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света — более 30 тысяч клиентов", - говорится в сообщении.

В восстановительные работы привлечены 108 бригад, работающих в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей.