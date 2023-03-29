Из-за непогоды в Киеве и Киевской области применены стабилизационные и аварийные отключения
Из-за ухудшения погодных условий в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Киеве и области применены аварийные и стабилизационные отключения
Об этом пишет ДТЭК .
Стабилизационные отключения действуют в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы.
По графикам свет отсутствует также в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.
Аварийные отключения использованы в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.
Ранее об авариях сообщала КМВА , ссылаясь на ДТЭК.
Известно, что в настоящее время обесточены 60 населенных пунктов, без света более 30 тысяч потребителей
"Сейчас обесточены около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света — более 30 тысяч клиентов", - говорится в сообщении.
В восстановительные работы привлечены 108 бригад, работающих в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей.
- Галущенко заявил , что Украина нуждается в увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии – коммерческий обмен с ЕС стал возможным, поскольку Киев имеет профицит генерации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.55
Покупка 37.55Продажа 38.4
-
EUR
Покупка 40.34Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное