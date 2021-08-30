Из-за непогоды в Киеве дерево упало на электропровода и загорелось

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Там вследствие попадания молнии дерево упало на провода, в результате чего возник пожар. Отряды ГСЧС уже там, но приступить к тушению мы не можем, поскольку есть угроза для спасателей. Ждем, когда отключат электричество", - заявила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага

Она добавила, что кафе "Хутор Виноградный", расположенный рядом с местом пожара - не пострадал.