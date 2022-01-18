Из-за непогоды с купола Софийского собора сорвало 50-килограммовый крест

Об этом в Национальном заповеднике "София Киевская" сообщили Сегодня .

"Той ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южной границе храма", - говорится в сообщении.

Сейчас известно, что крест был передан на реставрацию. Ожидается, что обратно на купол его установят через месяц.

Разрушение произошло из-за ненадежного закрепления креста. Как сообщили в заповеднике Укринформа, советские реставраторы окутали медью черный металл основания крестов, когда заменяли их в 1978-1979 годах. С тех пор кресты не трогали.

В результате падения никто из людей не пострадал. Планируют осмотреть все остальные кресты на куполах собора.

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