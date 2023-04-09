Из-за непогоды оккупанты увеличивают количество артиллерийских обстрелов в Луганской области
В Луганской области российские захватчики не могут привлечь бронетехнику во время очередных попыток нападения из-за непогоды и увеличивают количество артобстрелов
Об этом сообщила Луганская ОВА в фейсбуке.
"В те дни, когда враг из-за непогоды не может привлечь бронетехнику при очередной попытке нападения, он увеличивает количество артобстрелов", - отметил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.
Он добавил: "Да, в апреле от вражеского огня страдают преимущественно деоккупированные населенные пункты Краснореченской громады. На этом участке россияне начали более активно применять реактивную, дальнобойную артиллерию и авиабомбардировку. По предварительным данным, разрушено почти 60% жилищного фонда. На территории этих населенных пунктов еще остаются 137 гражданских лиц, которых мы каждый раз уговариваем эвакуироваться".
- Напомним, аналитики ISW утверждают, что темпы российских наступательных операций снижаются вдоль всей линии фронта, общее наступление РФ приближается к кульминации.
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