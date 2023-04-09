Из-за непогоды оккупанты увеличивают количество артиллерийских обстрелов в Луганской области

Об этом сообщила Луганская ОВА в фейсбуке.

"В те дни, когда враг из-за непогоды не может привлечь бронетехнику при очередной попытке нападения, он увеличивает количество артобстрелов", - отметил исполняющий обязанности начальника Луганской областной военной администрации Алексей Смирнов.

Он добавил: "Да, в апреле от вражеского огня страдают преимущественно деоккупированные населенные пункты Краснореченской громады. На этом участке россияне начали более активно применять реактивную, дальнобойную артиллерию и авиабомбардировку. По предварительным данным, разрушено почти 60% жилищного фонда. На территории этих населенных пунктов еще остаются 137 гражданских лиц, которых мы каждый раз уговариваем эвакуироваться".