Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В результате ночной вражеской атаки попаданий в объекты инфраструктуры не было. Однако из-за непогоды была обесточена часть потребителей в 5 областях.

"Пока остаются без света 59 населенных пунктов на Сумщине, 7 – на Кировоградщине, 18 – на Полтавщине, 12 – на Черниговщине, на Одесчине – 24 населенных пункта", - рассказали в Минэнерго

"Из-за технологических нарушений также временно выключались потребители в Киеве и Киевской области", - добавили там.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС и подключение потребителей на Херсонщине.

За прошедшие сутки осуществлялся незначительный импорт электроэнергии, а экспорт отсутствовал.