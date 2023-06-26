Из-за непогоды обесточено 120 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме Украины
По состоянию на 26 июня энергосистема Украины работает стабильно, генерация покрывает потребности потребителей, однако из-за непогоды обесточена часть населенных пунктов
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В результате ночной вражеской атаки попаданий в объекты инфраструктуры не было. Однако из-за непогоды была обесточена часть потребителей в 5 областях.
"Пока остаются без света 59 населенных пунктов на Сумщине, 7 – на Кировоградщине, 18 – на Полтавщине, 12 – на Черниговщине, на Одесчине – 24 населенных пункта", - рассказали в Минэнерго
"Из-за технологических нарушений также временно выключались потребители в Киеве и Киевской области", - добавили там.
Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС и подключение потребителей на Херсонщине.
За прошедшие сутки осуществлялся незначительный импорт электроэнергии, а экспорт отсутствовал.
- 21 июня сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила пропускную способность межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину . Теперь в пиковые часы потребления Украина при необходимости сможет покупать больше электроэнергии для покрытия возможного дефицита.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное