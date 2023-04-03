Из-за непогоды обесточена часть Киевской и Одесской областей

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго .

По данным ведомства, генерация с запасом обеспечивает потребности всех потребителей.

"Вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС", – рассказали в Минэнерго.

Также там отметили, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

"По состоянию на утро из-за непогоды обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над возобновлением электроснабжения", - добавили в ведомстве.