Из-за непогоды обесточена часть Киевской и Одесской областей
По состоянию на утро 3 апреля из-за непогоды обесточены около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. – в Одесской области. Ремонтные бригады уже приступили к работе
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго .
По данным ведомства, генерация с запасом обеспечивает потребности всех потребителей.
"Вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС", – рассказали в Минэнерго.
Также там отметили, что за последние сутки возобновлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.
"По состоянию на утро из-за непогоды обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над возобновлением электроснабжения", - добавили в ведомстве.
- 2 апреля было отменено ограничение потребления в трех областях, пострадавших в результате массированной атаки на Украину 9 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное