Из-за непогоды без света оставались 32 населенных пункта в 5 регионах

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Из-за непогоды краткосрочно отключалась магистральная линия электропередачи 330 кВ в Харьковской области. Потребители не обесточивались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно обесточивалось 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях. Больше всего пострадала Киевщина, где остаются без света 2 тысячи потребителей.

Ситуация в прифронтовых регионах

Российские террористы продолжают ежедневно атаковать прифронтовые и приграничные регионы Украины.

По данным Минэнерго, в Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.



В общей сложности за сутки энергетики запитали более 17 тысяч потребителей. Большинство из них в Донецкой области.

Технологические нарушения

Отмечается, что в результате технологических нарушений обесточивалось более 6 тысяч потребителей в Днепропетровской области. По данным Минэнерго, все заживлены.

Также из-за технологических нарушений в сутки обесточивались 15 населенных пунктов в Запорожской области. В настоящее время ведутся восстановительные работы.