Из-за непогоды без света оставались 32 населенных пункта в 5 регионах
В среду, 2 августа, по меньшей мере 32 населенных пункта остались без электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. В Харьковской области отключалась магистральная линия электропередачи 330 кВ
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Из-за непогоды краткосрочно отключалась магистральная линия электропередачи 330 кВ в Харьковской области. Потребители не обесточивались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно обесточивалось 32 населенных пункта в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Сумской областях. Больше всего пострадала Киевщина, где остаются без света 2 тысячи потребителей.
Ситуация в прифронтовых регионах
Российские террористы продолжают ежедневно атаковать прифронтовые и приграничные регионы Украины.
По данным Минэнерго, в Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 18 населенных пунктов. Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В общей сложности за сутки энергетики запитали более 17 тысяч потребителей. Большинство из них в Донецкой области.
Технологические нарушения
Отмечается, что в результате технологических нарушений обесточивалось более 6 тысяч потребителей в Днепропетровской области. По данным Минэнерго, все заживлены.
Также из-за технологических нарушений в сутки обесточивались 15 населенных пунктов в Запорожской области. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что пока оснований повышать тарифы для населения нет.
- В августе еще больше энергоблоков в Украине будет в ремонтах, поэтому производство электроэнергии уменьшится, компенсировать это можно будет частично из-за импорта электроэнергии, а также экономию потребителями, ограничивать потребление пока не прогнозируется.
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