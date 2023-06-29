О ситуации в энергетике по состоянию на 29 июня сообщила пресс-служба Минэнерго.

"В результате прошедшего страной грозового шторма и вызванных им технологических нарушений без света временно оставались потребители в нескольких областях. В Днепропетровской области обесточивались 64 населенных пункта, Донецкой – 17, Киевской – 9 населенных пунктов, в Киеве – более 5 тысяч потребителей" , – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных территорий без света остались 16 населенных пунктов в Донецкой области, часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады становятся для работы там, где разрешает ситуация безопасности.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - рассказали в Минэнерго.

За прошедшие сутки экспорта и импорта электроэнергии не было.