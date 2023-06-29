Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины: ситуация в энергосистеме
Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины, больше всего - в Днепропетровской. Дефицита в энергосистеме пока нет
О ситуации в энергетике по состоянию на 29 июня сообщила пресс-служба Минэнерго.
"В результате прошедшего страной грозового шторма и вызванных им технологических нарушений без света временно оставались потребители в нескольких областях. В Днепропетровской области обесточивались 64 населенных пункта, Донецкой – 17, Киевской – 9 населенных пунктов, в Киеве – более 5 тысяч потребителей" , – говорится в сообщении.
Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных территорий без света остались 16 населенных пунктов в Донецкой области, часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады становятся для работы там, где разрешает ситуация безопасности.
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - рассказали в Минэнерго.
За прошедшие сутки экспорта и импорта электроэнергии не было.
- Вечером 27 июня в Украине возник дефицит мощности , поэтому страна вынуждена была принять аварийную помощь от энергосистем Румынии и Польши.
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