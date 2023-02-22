Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

По данным компании, в среду потребление электроэнергии – на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности отсутствует и пока не прогнозируется.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – рассказали в Укрэнерго.

Там отметили, что "из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются.

Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления.

"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" вследствие ракетных ударов и атак дронами. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", - отметили в компании.