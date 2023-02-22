Из-за непогоды без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в шести областях, – Укрэнерго
Из-за непогоды без света остаются 137 населенных пунктов в 6 областях Украины. В то же время в Одессе применяют графики почасовых отключений из-за сетевых ограничений
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По данным компании, в среду потребление электроэнергии – на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности отсутствует и пока не прогнозируется.
"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", – рассказали в Укрэнерго.
Там отметили, что "из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются.
Облэнерго не получали на сегодняшний день лимитов потребления.
"В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" вследствие ракетных ударов и атак дронами. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования", - отметили в компании.
- 21 февраля непогода повредила линии электропередачи в ряде регионов Украины.
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