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Из-за непогоды 9 тысяч потребителей Днепропетровщины остаются без света

29 июля, 2023 суббота
11:40
Экономика

В субботу, 29 июля, по меньшей мере 9 тысяч жителей Днепропетровщины остаются без света из-за непогоды. Всего обесточено 73 населенных пункта в 5 регионах из-за погодных условий

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Однако большинство потребителей, оставшихся без света, на Днепропетровщине, где без света – 9 тысяч.

Ситуация в прифронтовых регионах

Российские террористы продолжают атаковать пограничные области Украины. В Донецкой области из-за обстрела обесточивались 9 населенных пунктов.

"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", – говорится в сообщении.

В Минэнерго также отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

  • Российская разведка изучает состояние украинской энергетической инфраструктуры и пытаетсят определить критические энергетические объекты нашей страны.
Общество
Украина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Енергия
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
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