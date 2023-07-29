Из-за непогоды 9 тысяч потребителей Днепропетровщины остаются без света

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что в результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях. Однако большинство потребителей, оставшихся без света, на Днепропетровщине, где без света – 9 тысяч.

Ситуация в прифронтовых регионах

Российские террористы продолжают атаковать пограничные области Украины. В Донецкой области из-за обстрела обесточивались 9 населенных пунктов.

"Без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", – говорится в сообщении.

В Минэнерго также отметили, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.