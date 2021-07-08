Из-за необоснованного штрафа: Новая почта подала в суд на Госпродпотребслужбу

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.



В пресс-службе напомнили, что в марте 2021 года работники Госпродпотребслужбы пришли в одно из харьковских отделений Укрпочты. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки стоимостью 500 грн. В результате проверки компания получила штраф в размере 325, 9 млн грн.



"Новая почта расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде", - говорится в сообщении.



Кроме того, в пресс-службе добавили, что компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.



Так, в компании считают, что проверка прошла с нарушением законодательства. В частности, инспектор, проводивший проверку, предоставил документы о проверке руководителю отделения Новой почты, который не является уполномоченным лицом компании. Кроме того, добавили в компании, представитель контролирующего органа по закону должен расписаться в журнале при осуществлении проверки, однако этого тоже не было сделано.



В то же время, добавили в прес-службе, руководитель отделения предложил инспекторам обратиться к руководству компании, что было расценено ими как создание препятствий должностным лицам для проверки.



"Отметим, что за последние полгода Госпродпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях Новой почты в различных регионах Украины и ни в одном случае таких претензий к компании не предъявлялось", - отметили в компании.



По мнению Новой почты, акт о штрафе также был составлен с нарушениями: в нем не указана дата правонарушения и в чем именно заключалось препятствование деятельности проверяющему органу.



В компании также считают неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделение, в котором осуществлялась проверка. В пресс-службе добавили, что контролирующий орган выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, если нарушение было совершено один раз.

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