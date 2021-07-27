"Из-за некорректной позиции по языковому закону": в ОП объяснили, почему убрали группу Green Grey с концерта на День Независимости
Офис президента прекратил участие группы Green Grey в праздновании тридцатой годовщины провозглашения Независимости Украины из-за того, что представитель группы выразил свою позицию относительно закона о государственном языке, которую в ОП считают некорректной
Об этом заявила пресс-служба Офиса президента в комментарии УНИАН .
"В программе празднования запланирован концерт, где легендарные украинские исполнители будут исполнять знаковые для новейшей истории песни", - заявили в пресс-службе.
Там заявили, что сейчас идут обсуждения различных концепций события.
"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию Независимости Украйны должны звучать песни на украинском языке. Это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие музыкальной культуры", - добавили в ОП.
В Офисе президента отметили, что их планы изменили высказывания о языковом законе одного из участника группы.
"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично выразили свою позицию относительно закона о государственном языке, кажется организаторам некорректной", - подчеркнули в ОП.
- Украинская группа Green Grey заявила о том, что их отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости из-за русскоязычных песен.
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