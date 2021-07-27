"Из-за некорректной позиции по языковому закону": в ОП объяснили, почему убрали группу Green Grey с концерта на День Независимости

Об этом заявила пресс-служба Офиса президента в комментарии УНИАН .



"В программе празднования запланирован концерт, где легендарные украинские исполнители будут исполнять знаковые для новейшей истории песни", - заявили в пресс-службе.



Там заявили, что сейчас идут обсуждения различных концепций события.



"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию Независимости Украйны должны звучать песни на украинском языке. Это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие музыкальной культуры", - добавили в ОП.

В Офисе президента отметили, что их планы изменили высказывания о языковом законе одного из участника группы.

"К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично выразили свою позицию относительно закона о государственном языке, кажется организаторам некорректной", - подчеркнули в ОП.

Украинская группа Green Grey заявила о том, что их отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости из-за русскоязычных песен.