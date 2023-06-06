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Из-за нехватки врачей россияне отправляют в прифронтовые зоны студентов-медиков, — Генштаб

6 июня, 2023 вторник
19:05
Война с Россией

В Генштабе рассказали, что в Токмак на Запорожье на 20-дневный срок прибыли студенты-медики для прохождения стажировки в боевых подразделениях из-за нехватки врачей в армии РФ

Об этом говорится в вечерней сводке за 6 июня.

"У врага по всем направлениям из-за большого количества раненых не хватает медицинского персонала. Поэтому противник начал привлекать студентов из медицинских вузов РФ к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях разного типа", - объясняет Генштаб.

Также в здании сообщают, что в населенном пункте Алексеевка Херсонской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 врачей врага для лечения оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 14 артподразделений и 16 важных целей противника

Кроме того, указанные войска в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и зенитно-ракетный комплекс.

В свою очередь авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Враг за день нанес 30 авиаударов и совершил 43 обстрела из РСЗО

Кроме того, противник нанес 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами ПВО.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старицы, Вовки Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Отрадное, Фиголовка на Харьковщине.
  • На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорное, Веселое, Григоровка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не совершал. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон.

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
потери окуппантов
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