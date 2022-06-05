Об этом сообщает The Business Tribune .

"Мировая хлебная война уже началась, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотами: к этому может привести зерновый кризис, который мы переживаем", - сказал Ди Майо.

Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на Востоке Украины".

"То, что мы делаем, - это работа над тем, чтобы Россия разблокировала экспорт пшеницы через украинские порты, потому что теперь мы сами рискуем тем, что в Африке вспыхнут новые войны", - добавил Ди Майо.

Напомним, министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис, грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.

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