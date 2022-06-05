Из-за нехватки украинского зерна в Африке вспыхнут новые войны, - глава МИДа Италии Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо считает, что "мировая хлебная война уже началась" из-за зерновой блокады в Украине
Об этом сообщает The Business Tribune .
"Мировая хлебная война уже началась, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотами: к этому может привести зерновый кризис, который мы переживаем", - сказал Ди Майо.
Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например соглашение о прекращении огня, которое позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на Востоке Украины".
"То, что мы делаем, - это работа над тем, чтобы Россия разблокировала экспорт пшеницы через украинские порты, потому что теперь мы сами рискуем тем, что в Африке вспыхнут новые войны", - добавил Ди Майо.
- Напомним, министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис, грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.
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