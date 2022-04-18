Из-за нехватки оккупанты начали использовать устаревшую технику и низкопрофессиональные человеческие кадры, – экс-заместитель начальника генштаба ВСУ
Игорь Романенко подчеркнул, что после первой наступательной операции российских вооруженных сил, которая была неуспешной, они потеряли и в живой силе, и в технике – до трети военной мощи России было перемолено
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Генерал отметил, что уничтожение этой трети силы РФ – это большое количество мощи врага, этот показатель очень существенный.
"Поэтому у оккупантов большие проблемы по формированию резерва и формированию наступательно-ударной группировки, что по личному составу, что по технике - потенциал первого и второго сейчас абсолютно низкопрофессиональный", - сказал Романенко.
Кроме того, по его словам, техника устарела, качество низкое: "Именно поэтому Шойгу ездил к китайцам, в Северную Корею, просил в первую очередь технику, а также средства и продовольствие. Технику Китай отказался предоставить, однако Северная Корея пытается передавать ракеты, которые совместимы с ракетными комплексами, которые есть в РФ", – добавил он.
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