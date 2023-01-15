Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку", - говорится в сообщении.

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В течение суток российская армия совершила 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сопич, Вовкивка и Кондративка Сумской области и Старица, Гурьев Козачок, Бударки, Вовчанск, Стрилеча, Тернова, Хатне и Тополи на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Дворичная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Вильшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

Бахмутское направление: обстреляны позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Красна Гора, Клищиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.

Авдеевское направление: под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

Запорожское направление: враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривное, Малая Токмачка, Степовое и Качкаровка Запорожской области.

Херсонское направление: обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям ПВО

Сообщается, что Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям противовоздушной обороны противника. В частности, добавляется, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

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