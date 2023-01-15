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Из-за нехватки мест в больницах Горловки, всех раненых оккупантов с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку, - Генштаб

15 января, 2023 воскресенье
18:32
война с Россией

Из-за нехватки мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в населенный пункт Ждановка в центральной части Донецкой области

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, из-за нехватки койко-мест в больницах населенного пункта Горловка Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку", - говорится в сообщении.

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В течение суток российская армия совершила 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам населенных пунктов Сопич, Вовкивка и Кондративка Сумской области и Старица, Гурьев Козачок, Бударки, Вовчанск, Стрилеча, Тернова, Хатне и Тополи на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Дворичная, Котляровка, Крохмальное, Берестовое и Вильшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

Бахмутское направление: обстреляны позиции украинских войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спирное, Красна Гора, Клищиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Пивничное Донецкой области.

Авдеевское направление: под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Новопавловское направление: обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

Запорожское направление: враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривное, Малая Токмачка, Степовое и Качкаровка Запорожской области.

Херсонское направление: обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям ПВО

Сообщается, что Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям противовоздушной обороны противника. В частности, добавляется, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

  • В ночь на 14 января захватчики дважды били по Днепропетровщине.
  • Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
  • Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

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военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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