Из-за неизвестного летательного объекта вокруг Санкт-Петербурга закрыли воздушное пространство, - СМИ
Из-за появления неизвестного летательного объекта в радиусе 200 км вокруг Санкт-Петербурга в РФ закрыли воздушное пространство
Об этом сообщают российские telegram-каналы.
По данным Baza, аэропорт Пулково не принимает и отправляет самолеты. Воздушное пространство закрыто в радиусе 200 км вокруг города. В Санкт-Петербурге объявлен план "Ковёр", который вводится в случае незаконного пересечения границы летательным аппаратом или при появлении НЛО. Также Baza утверждает, что в воздух подняты истребители.
По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом сейчас нет гражданских самолетов. Все рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачиваются. В частности, рейсы из Москвы делают круги или возвращаются обратно.
Информацию о том, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, подтвердили и власти Санкт-Петербурга. Причина закрытия воздушного пространства не сообщается, однако отмечается, что самолеты не будут курсировать до 12:00 по местному времени.
Фото - Flightradar24
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