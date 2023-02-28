Об этом сообщают российские telegram-каналы.

По данным Baza, аэропорт Пулково не принимает и отправляет самолеты. Воздушное пространство закрыто в радиусе 200 км вокруг города. В Санкт-Петербурге объявлен план "Ковёр", который вводится в случае незаконного пересечения границы летательным аппаратом или при появлении НЛО. Также Baza утверждает, что в воздух подняты истребители.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом сейчас нет гражданских самолетов. Все рейсы, проходящие через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачиваются. В частности, рейсы из Москвы делают круги или возвращаются обратно.

Информацию о том, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, подтвердили и власти Санкт-Петербурга. Причина закрытия воздушного пространства не сообщается, однако отмечается, что самолеты не будут курсировать до 12:00 по местному времени.

Фото - Flightradar24