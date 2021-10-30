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Из-за неисправной газовой колонки в Броварах погибла целая семья

30 октября, 2021 суббота
10:20
Общество

В городе Бровары, Киевской области, правоохранители обнаружили тела 55-летнего мужчины, его 51-летней жены и 26-летней дочери

Все они находились в своей квартире в 2-этажном доме по улице Воинов-афганцев, 7а. Видимых признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено, приводит подробности Еспресо.TV.

Как отмечает Броварское райуправление полиции, вчера, 29 октября, около 13:00 к ним поступило сообщение от озабоченной женщины о том, что она не может дозвониться своим родственникам.

Сотрудники следственно-оперативной группы Броварской окружной прокуратуры и сотрудники ГСЧС выехали по указанному адресу.

Было установлено, что эти три человека "умерли от отравления угарным газом".

Жителей дома временно эвакуировали, на место вызвали специалистов аварийной газовой службы.

Уже сегодня, 30 октября, спасатели назвали причиной происхождения угарного газа в квартире погибших – "неисправность газовой колонки".

Секретарь Броварского городского совета Ирина Прянишникова говорит, что погиб даже кот.

"Погибла вся семья, не уцелел даже котик. От картины, которую увидела полиция в этом доме в Броварах, стынет кровь. Хозяин в коридоре, его жена в спальне, 26-летняя дочь в ванной и жуткая тишина… Только звук текущей воды из крана, который так и не закрыли", - написала секретарь в фейсбуке.



Фотографии - Нацполиция и местное издание Трибуна. Бровары
 

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