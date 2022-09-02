Об этом Газпром сообщил в Telegram.

В компании заявили, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного".

Также масло обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. Газпром утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписали представители компании Siemens, помогающие с техобслуживанием.

"До устранения замечаний по работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – добавили в российской компании.

1 сентября министр экономики и вицеканцлер ФРГ Роберт Габек заявил, что Германия не рассчитывает зимой на газ из "Северного потока".

Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Ранее, 14 июня, компания Газпром объявила, что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.

11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

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