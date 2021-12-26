Из-за неисправного котла на Полтавщине погибли люди
В Полтавской области три человека погибли из-за отравления угарным газом
Об этом со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает Еспресо.TV.
"25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома, в результате отравления угарным газом (предварительно неисправность газового котла), погибли 3 человека", - говорится в сообщении.
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Спасателями привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
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