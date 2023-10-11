Из-за недостаточной ротации российские оккупанты страдают от ПТСР, - британская разведка

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

"В декабре 2022 года российские психологи идентифицировали примерно 100 тысяч военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Сейчас эта цифра, вероятно, больше, поскольку российские военные не могут обеспечить достаточную ротацию и восстановление с поля боя", - говорится в сообщении. .

Отмечается, что на эту проблему обращали внимание многие командировки РФ, в том числе бывший генерал-майор 58-й общевойсковой армии Иван Попов, который был уволен с должности в июле 2023 года.

﻿В то же время существуют дополнительные признаки того, что врачи в России отправляют на фронт непригодных к бою военных. В 2023 году количество апелляционных исков против российских военно-врачебных комиссий было выше, чем в 2022 году. В разведке подчеркивают, что по многим делам было отказано или иски оставлены.