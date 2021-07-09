Из-за недобропорядочности членов Высшего совета правосудия и проблем в законопроекте №5068 судебная система может быть полностью парализована, - Шиба

Об этом Ирина Шиба заявила в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"От нас было предложение устранить Высший совет правосудия от отбора судей вообще. Ведь очистка ВСП займет длительное время. Власти не приняли наше предложение, вместо этого они обещают решить вопрос с добропорядочностью ВСП в целом. Депутатам предлагается создать этический совет, в состав которого будут входить международные эксперты, которым также будет предоставляться роль проверки на добропорядочность действующих членов Высшего совета правосудия и отбора будущих ", - сказала Шиба.



Исполнительный директор DEJURE подчеркнула, что главная проблема в законопроекте №5068 (проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия) в том, что те, кто назначает членов ВСП в соответствии с Конституцией, - президент, Верховная Рада, Съезд адвокатов Украины, Всеукраинская конференция прокуроров, Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений, - должны утвердить решение этического совета об увольнении члена ВСП, который будет признан недобропорядочным.



"Мы понимаем, что при действующем составе этих съездов и органов, если законопроект будет принят, очень вероятна ситуация, когда этический совет будет признавать членов Высшего совета правосудия недобропорядочным, но формально их никто увольнять не будет. Они будут продолжать получать гонорары и на их место никого нельзя будет назначить. Это может заморозить работу ВРУ, которая не сможет выбрать Высшую квалификационную комиссию судей, а ВККС в свою очередь не сможет заполнить 2000 вакансий судей, которые мы сегодня имеем в Украине. Таким образом, есть риск, что из-за проблем в законопроекте №5068 судебная система может быть полностью парализована ", - пояснила Шиба.



Юрист также добавила, что из-за недобропорядочности членов Высшего совета правосудия осложняется принятие законопроекта №3711-д по перезапуску Высшей квалификационной комиссии судей, в который внес изменения также и президент Украины Владимир Зеленский.



"Есть большие сомнения в том, насколько хороших экспертов будет выбирать ВСП: лучших из лучших или все-таки вытягивать темных лошадок из списка финалистов. Поэтому очень важно, чтобы на следующей неделе на последнем пленарном заседании депутаты приняли не только законопроект №3711- д, но и законопроект №5068, который касается очистки Высшего совета правосудия от недобропорядочных членов ", - добавила Шиба.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект, который запускает реформу судов в Украине.

Президент Владимир Зеленский ветировал закон , который должен запустить судебную реформу.