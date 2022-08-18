Из-за наводнения в Новой Зеландии отменили авиарейсы, закрыли предприятия и школы, сотни жителей эвакуируют
В Новой Зеландии наводнение и обрушенные деревья заблокировали жителям Северного острова доступ к шоссе. По всей стране перекрыты дороги. Также из-за шторма временно прекратили работу образовательные учреждения, предприятия и авиакомпании. Начата эвакуация
Об этом пишет "Голос Америки".
На Северном острове пострадал населенный пункт Окленд: там шторм разрушил один из парусников. Также из-за оползней в овраг сполз один из домов в городе Тахунануи.
Разрушены 230 домов в городе Нельсон из-за того, что река Майтай вышла из берегов. Военные эвакуировали жителей 17 августа и ночью патрулировали территорию.
В Вестпорте также были разрушены 160 домов. Жителей эвакуировали, однако позже разрешили вернуться назад.
Мэр Буллера, Джейми Клейн поделился с журналистами, что количество осадков пока меньше, чем прогнозировали. Он говорит, что те, кто самостоятельно эвакуировался минувшей ночью, могут возвращаться домой при желании и проверить, все ли уцелело. Он также предупредил, что ожидаются новые дожди.
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