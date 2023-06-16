Из-за наводнений в результате ливней в части районов Сербии и Боснии ввели чрезвычайное положение
Многодневные проливные дожди повлекли за собой наводнения в Сербии и Боснии, что заставило власти объявить чрезвычайное положение во многих районах в пятницу, 16 июня
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что в Сербии 1300 спасателей и 22 лодки были вовлечены в эвакуацию десятков человек в разных местах, говорится в заявлении министерства внутренних дел.
Добавляется, что вблизи юго-западного города Кралево река снесла мост. В центральной Сербии спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из домов в Крагуеваке из-за выхода реки Лепеницы из берегов, сообщил мэр города Никола Дашич, а 22 человека были спасены из села вблизи города Ягодина.
Меньшие реки также вышли из берегов, перерезав дороги и линии электропередачи.
Известно, что реки также вышли из берегов на востоке Боснии, и власти северо-восточного города Тузла объявили чрезвычайное положение во всем регионе, поскольку люди были вынуждены покинуть свои дома во многих городах и селах.
Оползень заблокировал дорогу возле города Сребреница, были предупреждения о возможных наводнениях вокруг столицы Сараево.
По прогнозам, сильные ливни будут продолжаться еще не менее суток.
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