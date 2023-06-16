Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в Сербии 1300 спасателей и 22 лодки были вовлечены в эвакуацию десятков человек в разных местах, говорится в заявлении министерства внутренних дел.

Добавляется, что вблизи юго-западного города Кралево река снесла мост. В центральной Сербии спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из домов в Крагуеваке из-за выхода реки Лепеницы из берегов, сообщил мэр города Никола Дашич, а 22 человека были спасены из села вблизи города Ягодина.

Меньшие реки также вышли из берегов, перерезав дороги и линии электропередачи.

Известно, что реки также вышли из берегов на востоке Боснии, и власти северо-восточного города Тузла объявили чрезвычайное положение во всем регионе, поскольку люди были вынуждены покинуть свои дома во многих городах и селах.

Оползень заблокировал дорогу возле города Сребреница, были предупреждения о возможных наводнениях вокруг столицы Сараево.

По прогнозам, сильные ливни будут продолжаться еще не менее суток.