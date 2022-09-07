Из-за наступления Украины РФ столкнулась с дилеммой: разворачивать резервы на Донбассе или защищаться на Юге, - разведка Британии
На фоне наступления Украины на Юге российские командиры столкнулись с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или защищаться от украинских сил на Юге
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Запланированные основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или разворачивать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на Юге", - говорится в обзоре.
В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.
При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.
- 7 сентября в Пентагоне подтвердили, что ВСУ продвигаются вперед в Херсонской области. По словам бригадного генерала Пета Райдера, Россия начала свою жестокую войну против Украины, имея невероятное преимущество в людях и технике. Однако воля и стойкость украинцев были такими, что они отбили атаки на Киев и остановили российское продвижение на Донбассе.
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