Из-за наступления Украины РФ столкнулась с дилеммой: разворачивать резервы на Донбассе или защищаться на Юге, - разведка Британии

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"За последние сутки тяжелые бои шли на трех фронтах: на севере под Харьковом, на востоке на Донбассе и на юге в Херсонской области. Запланированные основные усилия России, вероятно, связаны с наступлением на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: или разворачивать оперативные резервы для поддержки этого наступления, или защищаться от наступления Украины на Юге", - говорится в обзоре.

В британской разведке считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность России координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

При этом, как утверждается, в начале войны неспособность России сделать это была одной из основных причин плохой работы ее вооруженных сил.

7 сентября в Пентагоне подтвердили, что ВСУ продвигаются вперед в Херсонской области. По словам бригадного генерала Пета Райдера, Россия начала свою жестокую войну против Украины, имея невероятное преимущество в людях и технике. Однако воля и стойкость украинцев были такими, что они отбили атаки на Киев и остановили российское продвижение на Донбассе.

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