Из-за нарушения карантина: из Австралии депортируют британскую журналистку
Британскую ультраправую журналистку Кэти Хопкинс депортируют из Австралии
Об этом сообщает АВС, передает Радио Свобода .
Журналистка прибыла в страну для участия в реалити-шоу Big Brother VIP. Но ее исключили из шоу после видео, где Хопкинс рассказала, как нарушает карантин.
В видео, которое Хопкинс обнародовала в Instagram, она рассказала, что "пугает" обслуживающий персонал отеля, открывая им двери "голая без маски". Позже она удалила видео.
Заявление Хопкинс вызвала возмущение со стороны правительства и оппозиционных политиков, а также австралийцы, которые через эпидемические ограничения не имеют возможности вернуться домой из-за границы.
Министр внутренних дел Карен Эндрюс сообщила ABC News Breakfast, что Хопкинс депортируют. Она добавила, что заявление Хопкинс была "пощечиной всем австралийцам, которые сейчас находятся в изоляции".
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