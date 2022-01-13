Из-за напряженности между РФ и США военные Швеции усилили патрулирование на острове в Балтийском море

Об этом сообщает Reuters.



"Вооруженные силы Швеции заявили, что наращивают свою видимую деятельность на острове Готланд в Балтийском море на фоне растущей напряженности между НАТО и Россией и недавнего размещения российских десантных кораблей в Балтийском море", - говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Майкл Клаессон сообщил, что отныне военные патрулируют гавань и аэропорт в городе Висбю, который является административным центром Готланда. Клаэссон отметил, что российские десантные корабли вошли в Балтийское море на этой неделе, что ухудшило условия безопасности и увеличило тревогу в регионе.

"Последние события в сфере безопасности и напряженность на уровне политики безопасности не изменили эту картину, а наоборот усилили ее", - отметил генерал-лейтенант.

Готланд является самым крупным и стратегически важным островом Швеции. Он расположен примерно в 330 км от города Калининград, штаб-квартиры Балтийского флота России.