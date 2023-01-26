Об этом сообщает krakow.tvp.p.

"Из-за нападения на свободную и независимую Украину представители Российской Федерации не были приглашены для участия в торжествах по случаю годовщины освобождения Освенцима", - заявил в среду представитель музея Бартош Бартизель.

До сих пор Россия ежегодно участвовала в празднованиях и ее представитель выступал во время главной церемонии.

Директор музея Петр Цивинский подчеркнул, что юбилейная церемония организуется с учетом бывших заключённых и приглашаются в первую очередь именно они. Приглашаются также СМИ, представители высших учреждений Польши и дипломатических миссий стран, интересующихся историей Аушвица.

Цивинский в контексте российской агрессии отметил, что очевидно, что он не мог "подписать ни одно письмо к российскому послу, которое имело бы приглашительные формулировки". "Я надеюсь, что это изменится в будущем, но нам еще предстоит долгий путь. (…) России понадобится чрезвычайно долгое время и очень глубокая саморефлексия после этого конфликта, чтобы вернуться в салоны цивилизованного мира", – сказал он.

Он напомнил, что после агрессии России против Украины заведение приняло 10 природоохранников из Украины, которые спасались от бомб. "Как я мог смотреть им в глаза, если среди собравшихся сидел представитель России?", - он сказал.

Главная юбилейная церемония начнется в полдень пятницы, 27 января. Будут выступать бывшие заключенные. Церемония завершится молитвой.

Отметим, что мероприятия 27 января совпадают с днем, когда во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

В 1940 году немцы основали лагерь Аушвиц для заключения поляков. Аушвиц II-Биркенау был основан через два года. Он стал местом уничтожения евреев. В комплексе лагеря была также сеть подлагерей. В Аушвике немцы убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и других национальностей. 27 января 1945 лагерь освободили бойцы 60-й армии 1-го Украинского фронта.

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