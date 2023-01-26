Из-за нападения на Украину Польша не пригласила Россию на годовщину освобождения Освенцима
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц, которые состоятся в пятницу, 27 января, в Освенциме
Об этом сообщает krakow.tvp.p.
"Из-за нападения на свободную и независимую Украину представители Российской Федерации не были приглашены для участия в торжествах по случаю годовщины освобождения Освенцима", - заявил в среду представитель музея Бартош Бартизель.
До сих пор Россия ежегодно участвовала в празднованиях и ее представитель выступал во время главной церемонии.
Директор музея Петр Цивинский подчеркнул, что юбилейная церемония организуется с учетом бывших заключённых и приглашаются в первую очередь именно они. Приглашаются также СМИ, представители высших учреждений Польши и дипломатических миссий стран, интересующихся историей Аушвица.
Цивинский в контексте российской агрессии отметил, что очевидно, что он не мог "подписать ни одно письмо к российскому послу, которое имело бы приглашительные формулировки". "Я надеюсь, что это изменится в будущем, но нам еще предстоит долгий путь. (…) России понадобится чрезвычайно долгое время и очень глубокая саморефлексия после этого конфликта, чтобы вернуться в салоны цивилизованного мира", – сказал он.
Он напомнил, что после агрессии России против Украины заведение приняло 10 природоохранников из Украины, которые спасались от бомб. "Как я мог смотреть им в глаза, если среди собравшихся сидел представитель России?", - он сказал.
Главная юбилейная церемония начнется в полдень пятницы, 27 января. Будут выступать бывшие заключенные. Церемония завершится молитвой.
Отметим, что мероприятия 27 января совпадают с днем, когда во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
В 1940 году немцы основали лагерь Аушвиц для заключения поляков. Аушвиц II-Биркенау был основан через два года. Он стал местом уничтожения евреев. В комплексе лагеря была также сеть подлагерей. В Аушвике немцы убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и других национальностей. 27 января 1945 лагерь освободили бойцы 60-й армии 1-го Украинского фронта.
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