Из-за нагрузки на медицинскую систему: Южная Корея отказалась от отслеживания контактов больных COVID-19

Об этом сообщает France24.



Министерство здравоохранения Кореи заявило, что откажутся от стратегии "отслеживания, тестирования и лечения", поскольку она слишком сложна и "имеет высокую цену для экономики и медицинской системы".



Вместо этого метода государство планирует ввести новый пакет карантинных ограничений.



По словам спикера корейского Минздрава Сон Йонг-Ре, новая стратегия правительства позволит помочь наиболее уязвимым слоям населения и избежать коллапса медицинской системы.



За предыдущие сутки, 8 февраля, в Южной Корее выявили 49 567 новых случаев COVID-19.

Напомним, 22 ноября 2021 года Южная Корея впервые с начала пандемии возобновила занятия в школах.