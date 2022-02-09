Из-за нагрузки на медицинскую систему: Южная Корея отказалась от отслеживания контактов больных COVID-19
Южная Корея решила отказаться от отслеживания контактов больных COVID-19 в связи с нагрузкой на медицинскую систему страны на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает France24.
Министерство здравоохранения Кореи заявило, что откажутся от стратегии "отслеживания, тестирования и лечения", поскольку она слишком сложна и "имеет высокую цену для экономики и медицинской системы".
Вместо этого метода государство планирует ввести новый пакет карантинных ограничений.
По словам спикера корейского Минздрава Сон Йонг-Ре, новая стратегия правительства позволит помочь наиболее уязвимым слоям населения и избежать коллапса медицинской системы.
За предыдущие сутки, 8 февраля, в Южной Корее выявили 49 567 новых случаев COVID-19.
- Напомним, 22 ноября 2021 года Южная Корея впервые с начала пандемии возобновила занятия в школах.
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