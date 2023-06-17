Из-за начала украинского контрнаступления Путин демонстрирует неуверенность, - Фейгин

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Если мы говорим о Петербургском международном экономическом форуме и встрече Путина с военкорами, то по моему мнению, причина неуверенности Путина в начале украинского контрнаступления. Путин демонстрирует свою неуверенность, он пытается заговаривать как зубную боль: уже и 186 иностранных танков уничтожили, и 450 единиц бронетехники. Многие цифры не совпадают, и это отражает его неуверенность. Потому что, начиная с сентября прошлого года была Харьковская операция, потом Херсон, правда, до этого были и Сумы, и отведение от Киева, то есть ощущение такое, если еще что-то потерять, это превратится в систему", - прокомментировал оппозиционный политический деятель.

Марк Фейгин добавил, что в РФ с декабря говорили о каком-то страшном наступлении, которое вообще вылилось во взятие Соледара и Бахмута, а больше ничего не было сделано.

"Если Путин в этом видит систему, он понимает, что в отличие от российского наступления как раз украинское контрнаступление вполне может закончиться взятием Мариуполя и Мелитополя. Это не произойдет быстро, российские войска успели там построить оборону, но есть ощущение, что это возможно. Заметьте, когда у Путина спросили о потерях личного состава, он сказал, что у него записано, что это к минобороны. А почему он не рассказал, сколько было потеряно личного состава? И это тоже демонстрация неуверенности. А как он будет комментировать, если Мариуполь действительно возьмут украинские войска. Я не говорю, что это завтра произойдет. А если произойдет, то он тоже отправит, чтобы минобороны отвечало", - сказал Фейгин.