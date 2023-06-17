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Из-за начала украинского контрнаступления Путин демонстрирует неуверенность, - Фейгин

17 июня, 2023 суббота
00:49
Война с Россией Путин

Марк Фейгин, российский оппозиционный общественный и политический деятель, юрист и блогер, считает, что Путин понимает, что после ухода российских войск от Сум, Киева, Харьковской области, Херсона, если еще что-то потерять, это превратится в систему

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Если мы говорим о Петербургском международном экономическом форуме и встрече Путина с военкорами, то по моему мнению, причина неуверенности Путина в начале украинского контрнаступления. Путин демонстрирует свою неуверенность, он пытается заговаривать как зубную боль: уже и 186 иностранных танков уничтожили, и 450 единиц бронетехники. Многие цифры не совпадают, и это отражает его неуверенность. Потому что, начиная с сентября прошлого года была Харьковская операция, потом Херсон, правда, до этого были и Сумы, и отведение от Киева, то есть ощущение такое, если еще что-то потерять, это превратится в систему", - прокомментировал оппозиционный политический деятель.

Марк Фейгин добавил, что в РФ с декабря говорили о каком-то страшном наступлении, которое вообще вылилось во взятие Соледара и Бахмута, а больше ничего не было сделано.

"Если Путин в этом видит систему, он понимает, что в отличие от российского наступления как раз украинское контрнаступление вполне может закончиться взятием Мариуполя и Мелитополя. Это не произойдет быстро, российские войска успели там построить оборону, но есть ощущение, что это возможно. Заметьте, когда у Путина спросили о потерях личного состава, он сказал, что у него записано, что это к минобороны. А почему он не рассказал, сколько было потеряно личного состава?  И это тоже демонстрация неуверенности. А как он будет комментировать, если Мариуполь действительно возьмут украинские войска. Я не говорю, что это завтра произойдет. А если произойдет, то он тоже отправит, чтобы минобороны отвечало", - сказал Фейгин.

  • 13 июня Владимир Путин встретился с военкорами
  • 14 июня в отчете Института изучения войны (ISW) отметили, что Кремль надеется, что военкоры будут иметь решающее значение для сплоченности общества
Украина
Россия
Владимир Путин
Мариуполь
Мелитополь
военные силы Украины
оккупированные территории
Бахмут
наступление ВСУ
Соледар
Контрнаступление ЗСУ
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