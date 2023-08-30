Из-за мощных ливней в Варшаве затопило трассу, в Тбилиси разрушен дом и повреждена ЛЭП

О последствиях ливня в Польше пишет RMF24 .

Отмечается, что из-за затопления нескольких сотен метров участка трассы S8, который проходит в стеклянном тоннеле, на близлежащих улицах образуются пробки. Также под водой оказались линии скоростной автомагистрали в направлении Познани и Белостока.

Соответствующие службы работают над откачкой воды из затопленных подвалов и улиц. Одной из причин подтоплений являются ветки и листья, которые забивают дождевые сливы.

Кроме того, сообщается о локальных затоплениях. В частности, в варшавском районе Беляны затопило подвал детского сада. Детей перевели на верхний этаж, на месте работают две пожарные бригады.

О ливне в Тбилиси информирует информационный портал "Новости-Грузия".

Национальное агентство окружающей среды Грузии указало, что за три часа дождя выпал вдвое больший объем осадков, чем во время наводнения, прошедшего в Тбилиси в 2015 году.

Были затоплены улицы, дома, подземные переходы, повреждены линии электропередач и свергнуты деревья. В одном из домов обрушилась стена: семью, жившую в нем, эвакуировали.

"Ливня не выдержали крыши некоторых новостроек - дождь шел прямо в подъездах и квартирах. Продырявились и витражи тбилисского аэропорта. Вода шла по стенкам вагонов метро, а пассажиры многих автобусов оказались по колено в воде", - говорится в сообщении.