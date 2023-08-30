Из-за мощных ливней в Варшаве затопило трассу, в Тбилиси разрушен дом и повреждена ЛЭП
В Польше и Грузии прошли мощные ливни: в Варшаве затопило трассу, улицы и подвалы, в Тбилиси в результате рекордных осадков разрушен дом, повреждены линии электропередачи, под водой оказались дороги и подземные переходы
О последствиях ливня в Польше пишет RMF24 .
Отмечается, что из-за затопления нескольких сотен метров участка трассы S8, который проходит в стеклянном тоннеле, на близлежащих улицах образуются пробки. Также под водой оказались линии скоростной автомагистрали в направлении Познани и Белостока.
Соответствующие службы работают над откачкой воды из затопленных подвалов и улиц. Одной из причин подтоплений являются ветки и листья, которые забивают дождевые сливы.
Кроме того, сообщается о локальных затоплениях. В частности, в варшавском районе Беляны затопило подвал детского сада. Детей перевели на верхний этаж, на месте работают две пожарные бригады.
О ливне в Тбилиси информирует информационный портал "Новости-Грузия".
Национальное агентство окружающей среды Грузии указало, что за три часа дождя выпал вдвое больший объем осадков, чем во время наводнения, прошедшего в Тбилиси в 2015 году.
Были затоплены улицы, дома, подземные переходы, повреждены линии электропередач и свергнуты деревья. В одном из домов обрушилась стена: семью, жившую в нем, эвакуировали.
"Ливня не выдержали крыши некоторых новостроек - дождь шел прямо в подъездах и квартирах. Продырявились и витражи тбилисского аэропорта. Вода шла по стенкам вагонов метро, а пассажиры многих автобусов оказались по колено в воде", - говорится в сообщении.
- 28 августа стало известно, что за два дня сильных дождей в центральной китайской провинции Хунань эвакуировали более трех тысяч жителей. Станция Sangzhi на реке Лишуй зафиксировала уровень воды 259 метров – он поднялся более чем на 10 метров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное