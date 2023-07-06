Об этом информирует Space .

4 июля на Солнце произошло два мощных выброса корональной массы, так называемые бури, частично поступившие на Землю и зафиксированные Солнечной и гелиосферной обсерваторией NASA.

Этот шторм может нести до миллиарда тонн плазмы, состоящей из электризованных частиц, а значит, иметь свои собственные магнитные поля.

NASA ожидает, что массивный поток ионизированного газа, называемый плазмой, достигнет Земли к пятнице, 7 июля. Когда электризованные частицы внутри корональной массы столкнутся с магнитным полем нашей планеты, магнитосферой, они могут повлечь за собой сильные нарушения, называемые геомагнитными бурями.

Физик космической погоды Тамита Сков опубликовала график с последствиями взрывов.

"Прогноз NASA показывает влияние к полудню 7 июля UTC (около 18:00 по Киеву, - ред.). Первый шторм медленнее и пойдет преимущественно на северо-восток. Второй - быстрее и большее прямое попадание. Следом за ним быстрый солнечный ветер", - пишет учёная.

Ученые сообщили, что это уже 18-й взрыв класса Х в 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году. Интересно, что во время предыдущего 11-летнего солнечного цикла взрывов такой силы было зарегистрировано только 14. Это неудивительно, ведь по последним исследованиям, текущий солнечный цикл гораздо активнее в плане количества и мощности вспышек Х-класса.