Из-за мощной вспышки на Солнце: 7 июля Землю накроет магнитная буря
В пятницу, 7 июля, массивный поток ионизированного газа достигнет Земли. Это повлечет за собой геомагнитные бури
Об этом информирует Space .
4 июля на Солнце произошло два мощных выброса корональной массы, так называемые бури, частично поступившие на Землю и зафиксированные Солнечной и гелиосферной обсерваторией NASA.
Этот шторм может нести до миллиарда тонн плазмы, состоящей из электризованных частиц, а значит, иметь свои собственные магнитные поля.
NASA ожидает, что массивный поток ионизированного газа, называемый плазмой, достигнет Земли к пятнице, 7 июля. Когда электризованные частицы внутри корональной массы столкнутся с магнитным полем нашей планеты, магнитосферой, они могут повлечь за собой сильные нарушения, называемые геомагнитными бурями.
Физик космической погоды Тамита Сков опубликовала график с последствиями взрывов.
"Прогноз NASA показывает влияние к полудню 7 июля UTC (около 18:00 по Киеву, - ред.). Первый шторм медленнее и пойдет преимущественно на северо-восток. Второй - быстрее и большее прямое попадание. Следом за ним быстрый солнечный ветер", - пишет учёная.
Ученые сообщили, что это уже 18-й взрыв класса Х в 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году. Интересно, что во время предыдущего 11-летнего солнечного цикла взрывов такой силы было зарегистрировано только 14. Это неудивительно, ведь по последним исследованиям, текущий солнечный цикл гораздо активнее в плане количества и мощности вспышек Х-класса.
- В июне прогнозировали магнитные бури. Первая мощная буря накрыла Землю 2 июня, а следующая – 18 июня.
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