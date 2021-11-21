Из-за мощного ветра 91 село, поселок и город на севере Украины остались без света

Об этом говорится в ежедневной оперативной справке от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на которую ссылается Еспресо.TV .



Причина – усложнение погодных условий в виде порывов ветра.



Пострадали в 5 областях (Сумская – 30 населенных пунктов, Черниговская – 25, Киевская – 21, Житомирская – 15 и Донецкая – 3).



"К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорят спасатели.





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