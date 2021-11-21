Из-за мощного ветра 91 село, поселок и город на севере Украины остались без света
По состоянию на утро 21 ноября 2021 из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП на территории Украины обесточены 94 населенных пункта
Об этом говорится в ежедневной оперативной справке от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на которую ссылается Еспресо.TV .
Причина – усложнение погодных условий в виде порывов ветра.
Пострадали в 5 областях (Сумская – 30 населенных пунктов, Черниговская – 25, Киевская – 21, Житомирская – 15 и Донецкая – 3).
"К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорят спасатели.
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