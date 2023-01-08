Из-за морозов 8 января растет потребление энергии, установлены лимиты потребления, - Укрэнерго
В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 11:00 8 января из-за морозов растет потребление электроэнергии по сравнению с более теплой прошлой неделей
Об этом компания сообщила в телеграмме.
Отмечается, что для обеспечения баланса в сети до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Также Укрэнерго сообщает, что ночью ограничения пока не применяются.
"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - рекомендует Укрэнерго.
- В Укрэнерго заявили, что благодаря праздничному дню 7 января потребление энергии в Украине уменьшилось, однако ситуация может измениться из-за холодной погоды.
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