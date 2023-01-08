Об этом компания сообщила в телеграмме.

Отмечается, что для обеспечения баланса в сети до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Также Укрэнерго сообщает, что ночью ограничения пока не применяются.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", - рекомендует Укрэнерго.

В Укрэнерго заявили, что благодаря праздничному дню 7 января потребление энергии в Украине уменьшилось, однако ситуация может измениться из-за холодной погоды.

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