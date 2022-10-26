Из-за молчания о войне в Украине: депутат госдумы требует уволить Жанну Бадоеву из российского "Первого канала"
Украинская телеведущая Жанна Бадоева, проживающая в России и работающая на российском телевидении, до сих пор не осудила российскую военную агрессию, впрочем, и не поддержала ее публично, чем вызвала возмущение депутата госдумы Останиной
Об этом сообщают российские СМИ.
Глава комитета госдумы России по семье, женщинам и детям Нина Останина возмущена, что украинка Жанна Бадоева, бывшая жена режиссера Алана Бадоева, продолжает работать на российском пропагандистском "Первом канале". Артистка не осудила российскую агрессию в Украине, но и не поддержала ее, что не нравится российской политике.
Останина направила письма министру культуры России Ольге Любимовой и гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать Бадоеву с занимаемой ею должности.
"Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение как ведущая вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, выступающая против "специальной военной операции". Считаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира", - заявила Останина.
В первые дни полномасштабного вторжения Бадоева заявляла, что ей страшно за близких, живущих в Украине, но она не назвала войну войной. Ведущая также не осуждала публично действия российских властей. Сейчас она живет в России и ведет свою программу на пропагандистском канале.
- На днях украинская актриса Галина Безрук, снявшаяся в сериалах "Последний москаль" и "Слуга народа", дала интервью российскому пропагандистскому изданию и рассказала, что осталась жить в России, ведь выбрала не родину, а семью
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