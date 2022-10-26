Об этом сообщают российские СМИ.

Глава комитета госдумы России по семье, женщинам и детям Нина Останина возмущена, что украинка Жанна Бадоева, бывшая жена режиссера Алана Бадоева, продолжает работать на российском пропагандистском "Первом канале". Артистка не осудила российскую агрессию в Украине, но и не поддержала ее, что не нравится российской политике.

Останина направила письма министру культуры России Ольге Любимовой и гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать Бадоеву с занимаемой ею должности.

"Мне непонятно, каким образом на главное федеральное телевидение как ведущая вернулась гражданка Украины и Италии Жанна Бадоева, выступающая против "специальной военной операции". Считаю, что таким персонам не место на ТВ и ее необходимо снять с эфира", - заявила Останина.

В первые дни полномасштабного вторжения Бадоева заявляла, что ей страшно за близких, живущих в Украине, но она не назвала войну войной. Ведущая также не осуждала публично действия российских властей. Сейчас она живет в России и ведет свою программу на пропагандистском канале.